MRT-Ergebnis bringt Gewissheit: Bayer 04 vorerst ohne Ben Seghir

Leverkusen muss bis auf Weiteres auf Offensivspieler Eliesse Ben Seghir (21) verzichten. © Christian Charisius/dpa

Der marokkanische Nationalspieler zog sich in der Vorbereitung auf das erste Testspiel der neuen Saison bei SF Baumberg (7:0) am Samstag eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zu.

Das ergab eine MRT-Untersuchung am Sonntagvormittag, wie der Bundesligist mitteilte. Wie lange der 21-Jährige ausfallen wird, ließ der Verein offen.

Für Ben Seghir ist es der nächste Rückschlag, nachdem er sich erst im Januar am Tag vor dem Finale des Afrika-Cups eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte.

Nach seiner Rückkehr kam der Linksaußen in der Bundesliga-Rückrunde lediglich zu drei Kurzeinsätzen und will in diesem Sommer eigentlich endlich den Durchbruch bei der Werkself schaffen.

Hoffnung hatte dabei zuletzt auch der Trainerwechsel von Kasper Hjulmand (54) zu Carles Martínez (42) geweckt. Der Spanier kennt Ben Seghir noch aus dessen Zeit in Frankreich.