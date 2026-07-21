Leverkusen gibt Gaucho-Stürmer nach Spanien ab

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Alejo Sarco verlässt Bayer 04 Leverkusen in Richtung Spanien. Der Club behält sich eine Rückkaufoption für den jungen Argentinier vor.

Von Jana Glose

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen gibt Sturm-Talent Alejo Sarco an den spanischen Zweitligisten Sporting Gijón ab.

In der vergangenen Rückrunde kickte Alejo Sarco (20) auf Leihbasis für Leverkusens Rhein-Rivalen Borussia Mönchengladbach.
In der vergangenen Rückrunde kickte Alejo Sarco (20) auf Leihbasis für Leverkusens Rhein-Rivalen Borussia Mönchengladbach.  © Marius Becker/dpa

Der Fußball-Bundesligist sicherte sich für den 20 Jahre alten Argentinier eine Rückkaufoption.

Sarco war Anfang 2025 vom argentinischen Meister Vélez Sarsfield zur Werkself gewechselt und absolvierte drei Bundesliga-Spiele.

Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach.

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"Alejo kam in seinen anderthalb Jahren bei uns nicht auf die erhoffte Spielzeit, die es in seinem Alter braucht", sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.

Ergänzend fügte der 44-Jährige noch hinzu: "Mit seinem Wechsel nach Spanien erhält er nun die Möglichkeit, wichtige Einsatzminuten zu sammeln. Wir trauen ihm eine Menge zu und werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen."

Titelfoto: Marius Becker/dpa

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