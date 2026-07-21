Leverkusen gibt Gaucho-Stürmer nach Spanien ab
Von Jana Glose
Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen gibt Sturm-Talent Alejo Sarco an den spanischen Zweitligisten Sporting Gijón ab.
Der Fußball-Bundesligist sicherte sich für den 20 Jahre alten Argentinier eine Rückkaufoption.
Sarco war Anfang 2025 vom argentinischen Meister Vélez Sarsfield zur Werkself gewechselt und absolvierte drei Bundesliga-Spiele.
Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach.
"Alejo kam in seinen anderthalb Jahren bei uns nicht auf die erhoffte Spielzeit, die es in seinem Alter braucht", sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.
Ergänzend fügte der 44-Jährige noch hinzu: "Mit seinem Wechsel nach Spanien erhält er nun die Möglichkeit, wichtige Einsatzminuten zu sammeln. Wir trauen ihm eine Menge zu und werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen."
Titelfoto: Marius Becker/dpa