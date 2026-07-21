21.07.2026 18:42 Nach Testspiel-Absage: Bayer Leverkusen findet Ersatz, aber es gibt einen Haken

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Nach der Absage für das Testspiel in Jena trifft Bayer Leverkusen nun auf Essen. Doch Tickets gibt es nur für Heimfans. Was steckt hinter dieser Entscheidung?

Von Jana Glose Leverkusen - Bayer Leverkusen hat nach der Absage des Testspiels gegen Carl Zeiss Jena mit Rot-Weiss Essen zwar schnell Ersatz gefunden, schränkt den Ticketverkauf für die Partie im Ulrich-Haberland-Stadion jedoch ein. Bayer-Coach Carles Martinez Novell (42) trifft mit seiner Mannschaft in einem Testspiel auf Rot-Weiss Essen. © Federico Gambarini/dpa Auf Empfehlung der Polizeibehörde Leverkusen-Köln werden Eintrittskarten für die Partie am 1. August gegen den Drittligisten ausschließlich an Heimfans der Werkself abgegeben, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Am Montag hatte der Club bekanntgegeben, dass das ursprünglich für diesen Termin geplante Testspiel in Jena wegen der inzwischen feststehenden Termine der ersten Regionalliga-Spiele des Thüringer Vereins nicht stattfinden kann. Statt auf dem Weg ins Trainingslager nach Blankenhain anzutreten, trifft das Team von Neu-Trainer Carlos Martínez daher nun in direkter Nachbarschaft zum heimischen Liga-Stadion auf den NRW-Konkurrenten aus Essen.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa