Nach Testspiel-Absage: Bayer Leverkusen findet Ersatz, aber es gibt einen Haken
Von Jana Glose
Leverkusen - Bayer Leverkusen hat nach der Absage des Testspiels gegen Carl Zeiss Jena mit Rot-Weiss Essen zwar schnell Ersatz gefunden, schränkt den Ticketverkauf für die Partie im Ulrich-Haberland-Stadion jedoch ein.
Auf Empfehlung der Polizeibehörde Leverkusen-Köln werden Eintrittskarten für die Partie am 1. August gegen den Drittligisten ausschließlich an Heimfans der Werkself abgegeben, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.
Am Montag hatte der Club bekanntgegeben, dass das ursprünglich für diesen Termin geplante Testspiel in Jena wegen der inzwischen feststehenden Termine der ersten Regionalliga-Spiele des Thüringer Vereins nicht stattfinden kann.
Statt auf dem Weg ins Trainingslager nach Blankenhain anzutreten, trifft das Team von Neu-Trainer Carlos Martínez daher nun in direkter Nachbarschaft zum heimischen Liga-Stadion auf den NRW-Konkurrenten aus Essen.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa