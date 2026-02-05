Für 25 Millionen Euro: Denkt Bayer 04 über diesen England-Star nach?
Leverkusen - Denkt man bei Bayer 04 über namhafte Verstärkung für die Abwehr im kommenden Sommer nach? Offenbar soll die Werkself im Rennen um einen gestandenen England-Star mitmischen.
Erst vor der laufenden Saison hatte sich der erste ungeschlagene Deutsche Meister von 2023/24 mit Jarell Quansah (22) und Loic Bade (25) zwei Ausnahmespieler für die Abwehrkette gesichert.
Ein Jahr später könnte womöglich der nächste Top-Star unters Bayer-Kreuz wechseln. Denn: Laut dem Sportjournalisten Ekrem Konur zeigt Bayer wohl Interesse an Nathan Aké (30) von Manchester City.
Der 30-Jährige soll bei den Citizens auf dem Abstellgleis stehen und das Team von Pep Guardiola (55) im kommenden Sommer verlassen.
Einziger Haken: Leverkusen soll im Kampf um den Abwehrstar namhafte Konkurrenz aus Europa haben. Unter anderem Atlético Madrid wolle Aké um jeden Preis verpflichten. Ein Wechsel im Vorjahres-Sommer kam aufgrund fehlender Freigabe aber nicht zustande.
Auch finanziell käme auf die Leverkusener ein ziemlicher Brocken zu. Ekrem Konur zufolge verlange man bei ManCity um die 25 Millionen Euro Ablösesumme für Aké - hinzukäme ein ordentliches Millionen-Gehalt.
Titelfoto: Bildmontage: Swen Pförtner/dpa