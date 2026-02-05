Für 25 Millionen Euro: Denkt Bayer 04 über diesen England-Star nach?

Leverkusen - Denkt man bei Bayer 04 über namhafte Verstärkung für die Abwehr im kommenden Sommer nach? Offenbar soll die Werkself im Rennen um einen gestandenen England-Star mitmischen.

Bastelt Kaderboss Simon Rolfes (44) schon an namhaften Neuzugängen für den Sommer? © Swen Pförtner/dpa

Erst vor der laufenden Saison hatte sich der erste ungeschlagene Deutsche Meister von 2023/24 mit Jarell Quansah (22) und Loic Bade (25) zwei Ausnahmespieler für die Abwehrkette gesichert.

Ein Jahr später könnte womöglich der nächste Top-Star unters Bayer-Kreuz wechseln. Denn: Laut dem Sportjournalisten Ekrem Konur zeigt Bayer wohl Interesse an Nathan Aké (30) von Manchester City.



Der 30-Jährige soll bei den Citizens auf dem Abstellgleis stehen und das Team von Pep Guardiola (55) im kommenden Sommer verlassen.

Einziger Haken: Leverkusen soll im Kampf um den Abwehrstar namhafte Konkurrenz aus Europa haben. Unter anderem Atlético Madrid wolle Aké um jeden Preis verpflichten. Ein Wechsel im Vorjahres-Sommer kam aufgrund fehlender Freigabe aber nicht zustande.