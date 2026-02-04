Ex-Nationalspieler vor Rückkehr in Bayers Champions-League-Kader

Leverkusen - Bayer Leverkusens erfahrener Mittelfeldspieler Jonas Hofmann (33) kehrt voraussichtlich auf die Kaderliste für die Champions League zurück.

Jonas Hofmann (33) darf sich wohl wieder auf Champions-League-Spiele mit Bayer 04 Leverkusen freuen. © Swen Pförtner/dpa

"Ich glaube, jetzt am 5. Februar kommt die neue Liste raus und es sieht gut aus, dass da vielleicht auch mein Name draufsteht", sagte Hofmann nach dem 3:0-Sieg gegen den FC St. Pauli im Pokal-Viertelfinale und ergänzte auf Nachfrage, ob er schon mit dem Trainer gesprochen habe: "Ja."

Bayer-Coach Kasper Hjulmand (53) wollte das Comeback des Torschützen zum 3:0 indes noch nicht kommentieren. "Das klären wir später", sagte der Däne angesprochen auf die Aussagen des 33 Jahre alten Hofmanns.

Vergangenen Herbst hatte der frühere Nationalspieler keinen Platz auf der maximal 25 Mann langen Liste A der Werkself gefunden und damit die acht Spiele der Ligaphase in der Königsklasse verpasst.

In den Playoffs der Champions League trifft Leverkusen am 18. Februar auswärts auf Olympiakos Piräus, eine Woche später folgt das Rückspiel in der BayArena.