Bayer-Coach Hjulmand will DFB-Pokal-Titel unbedingt! Das haben seine Kids damit zu tun

Leverkusen - Am Dienstagabend kämpft Bayer 04 Leverkusen gegen den FC St. Pauli um den Einzug ins DFB-Pokal -Halbfinale (20.30 Uhr). Für Trainer Kasper Hjulmand (53) ist es ein besonderes Spiel.

Bayer-Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand (53) sieht im DFB-Pokal den kürzesten Weg zu einem Titelgewinn für die Werkself. © Jan Woitas/dpa

Denn der Däne will unbedingt einen Titel mit der Werkself gewinnen - und das aus einem besonderen Grund. "Meine Kinder fragen immer: 'Was hast du gewonnen?'", verrät der Däne auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel. Das zeige ihm, wie wichtig Titel vor allem in der Außenwahrnehmung sind.

Hinzu kommt: In der Bundesliga ist die Wahrscheinlichkeit auf die Meisterschaft für Bayer aktuell verschwindend gering, zu groß ist der 16-Punkte-Abstand auf Tabellenführer Bayern München. Und auch in der Champions League ist der Weg zum Platz an der Sonne noch sehr weit.

Dementsprechend wichtig ist der DFB-Pokal für Hjulmand. Hier sei man schließlich nur noch zwei Spiele von einem großen Finale entfernt. "Es gibt die Möglichkeit, etwas zu gewinnen in dieser Saison. Das ist sehr wichtig für den Verein, die Spieler und mich", betont der Übungsleiter.

Dabei nicht mithelfen können wird ausgerechnet Pokalheld Ibrahim Maza (20). Der Youngster, der die Werkself in den Vorrunden gegen den SC Paderborn (4:2) und Borussia Dortmund (1:0) noch zum Sieg geschossen hat, fällt gegen die Hamburger definitiv aus.