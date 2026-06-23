Bayer 04 fordert bis zu 30 Millionen Euro: Er könnte in dieser Woche wechseln!

Leverkusen - In dieser Woche kann alles über die Bühne gehen! Bayer 04 steht unmittelbar vor dem Verkauf des nächsten Meisterspielers von vor zwei Jahren. Die Rede ist von Europameister Alejandro Grimaldo (30)!

Alejandro Grimaldo (r.) könnte Bayer 04 in Abwesenheit endgültig verlassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zusammen mit seinen ehemaligen Teamkollegen Granit Xhaka (33), Florian Wirtz (23) oder Jonathan Tah (30) holte er 2023/24 sensationell das Double unters Bayer-Kreuz - jetzt scheint er das Rheinland endgültig zu verlassen.

Bereits seit rund einer Woche soll klar sein, dass sich der Spanier mit Atlético Madrid auf einen Wechsel verständigt hat.

Jetzt ziehen offenbar die Bayer-Bosse nach: Der BILD zufolge sollen sich Fernando Carro (61) und Simon Rolfes (44) nämlich derzeit in Madrid aufhalten, um den Transfer über die Ziellinie zu bringen.

Und das mit klaren Vorstellungen! Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll Leverkusen eine Ablösesumme in Höhe von rund 25 bis 30 Millionen Euro fordern - bei einem Jahr Rest-Vertragslaufzeit.