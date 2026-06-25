Nächster Abgang fix: Leverkusens Abwehr-Star zieht es zu Arsenal

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen gibt den bislang verliehenen Abwehrspieler Piero Hincapié (24) fest an den neuen englischen Meister FC Arsenal ab.

Piero Hincapié (24, M.) verlässt Bayer Leverkusen fest Richtung FC Arsenal. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

Der ecuadorianische Nationalspieler war vor einem Jahr zunächst auf Leihbasis nach London gewechselt.

Wenige Stunden vor dem WM-Vorrundenspiel zwischen Ecuador und der DFB-Auswahl teilte Bayer mit, den 24 Jahre alten Innenverteidiger zum 1. Juli an den Premier-League-Club zu verkaufen.

Die Bedingungen für eine Kaufpflicht seien erfüllt worden. Nach Medienberichten kassiert Bayer für Hincapié 52 Millionen Euro.

Auch Leverkusens Linksverteidiger Alejandro Grimaldo (30) steht vor einem Wechsel. Medien berichten, Bayer transferiere den 30 Jahre alten Spanier für 25 Millionen Euro zu Atlético Madrid.



