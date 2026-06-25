Nächster Abgang fix: Leverkusens Abwehr-Star zieht es zu Arsenal
Von Ulrich Hartmann
Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen gibt den bislang verliehenen Abwehrspieler Piero Hincapié (24) fest an den neuen englischen Meister FC Arsenal ab.
Der ecuadorianische Nationalspieler war vor einem Jahr zunächst auf Leihbasis nach London gewechselt.
Wenige Stunden vor dem WM-Vorrundenspiel zwischen Ecuador und der DFB-Auswahl teilte Bayer mit, den 24 Jahre alten Innenverteidiger zum 1. Juli an den Premier-League-Club zu verkaufen.
Die Bedingungen für eine Kaufpflicht seien erfüllt worden. Nach Medienberichten kassiert Bayer für Hincapié 52 Millionen Euro.
Auch Leverkusens Linksverteidiger Alejandro Grimaldo (30) steht vor einem Wechsel. Medien berichten, Bayer transferiere den 30 Jahre alten Spanier für 25 Millionen Euro zu Atlético Madrid.
Grimaldo hat bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027. Er war 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon gekommen. 2024 feierte er, genauso wie Hincapié, mit Bayer das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa