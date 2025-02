Falls Top-Star wechselt: Bayer 04 hat wohl diesen Ex-Leipziger im Visier!

Leverkusen - Mitte November des Vorjahres haben die Gerüchte über einen Transfer von Alejandro Grimaldo (29) von Bayer 04 Leverkusen erstmals so richtig Fahrt aufgenommen. Jetzt scheint die Werkself für den Fall der Fälle einen Nachfolger im Auge zu haben.

In der vergangenen Saison scheiterte Angelino (l.) mit der AS Rom im Europa-League-Halbfinale an Bayer 04. © Federico Gambarini/dpa

Eineinhalb Saisons mit nur einer Niederlage in Bundesliga und DFB-Pokal scheinen das Interesse am Spanier deutlich in die Höhe getrieben zu haben.

Wie schon vor einigen Wochen berichtet wurde, soll sich Real Madrid intensiv mit dem 29-Jährigen beschäftigen und einen Wechsel in die spanische Hauptstadt ausloten.

Käme es im kommenden Sommer - trotz Vertrags bis Juni 2027 unterm Bayer-Kreuz - zum Wechsel nach Madrid, scheinen die Klubbosse um Simon Rolfes (43) womöglich eine Alternative zu beobachten.

Laut dem spanischen Fußballportal "Fichajes.net" steht der Ex-Leipziger Angelino (28) hoch im Kurs - derzeit spielt der Landsmann Grimaldos bei der AS Rom.