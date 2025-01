Gute Nachrichten vor CL-Kracher! Bayer-Leverkusen-Star vor Kader-Comeback

Leverkusen/Madrid - Gute Nachrichten für Bayer 04 Leverkusen ! Wenige Stunden vor dem Champions-League -Kracher gegen Atlético Madrid am Dienstagabend (ab 21 Uhr) ist klar: Torjäger Victor Boniface (24) wird endlich wieder im Kader stehen.

"Er kann spielen. Natürlich nicht von Anfang an, aber er ist dabei", bestätigte Bayer-Trainer Xabi Alonso (43) das Kader-Comeback seines Angreifers auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der nigerianische Nationalstürmer konnte gemeinsam mit seinen Mitspielern das Abschlusstraining am Montag absolvieren - und darf nun sogar auf seine ersten Einsatzminuten im neuen Jahr hoffen!

Darf Victor Boniface (24, r.) nach seiner Oberschenkel-Verletzung aus dem vergangenen November endlich wieder jubeln? © Federico Gambarini/dpa

Verzichten muss die Werkself im Estadio Metropolitano derweil auf die Langzeitverletzten Jeanuel Belocian (19, Kreuzbandriss) und Martin Terrier (27, Achillessehnenriss).

Dennoch hat der deutsche Meister große Pläne in Madrid, will einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Mit einem Sieg gegen Atlético könnte Bayer sein Punktepolster auf die Playoff-Plätze entscheidend ausbauen.

Wie wichtig das ist, weiß auch Mittelfeld-Anführer Granit Xhaka (32): "Wir wissen nicht, wie viele Punkte wir wirklich brauchen, um auf Platz eins bis acht zu stehen. Mit sechs Punkte (aus den letzten beiden Spielen der Gruppenphase, Anm. d. Red) wären wir sowieso drin. Ich weiß nicht, ob drei oder vier Punkte reichen."

Der Schweizer kenne allerdings den Hexenkessel in Madrid aus eigener Erfahrung. "Ich weiß, wie hitzig es da sein kann", meinte der 32-Jährige mit Blick auf die als hitzig geltenden Fans der Rojiblancos. Dennoch sei das klare Ziel, dort nicht zu verlieren, gab sich Xhaka kämpferisch.