Deutsches Dauerduell: Spielen diese Vereine in einer Woche dreimal gegeneinander?

München - Das Los hat entschieden. Seit Sonntagnachmittag steht fest, wer im DFB-Pokal-Halbfinale aufeinander trifft. In Stuttgart kommt es einerseits zum schwäbisch-badischen Duell des VfB mit dem SC Freiburg . Außerdem treffen zwei absolute Top-Teams aufeinander. Treten Bayern und Bayer viermal gegeneinander an?

Bayern München mit Torjäger Harry Kane (links) und Bayer Leverkusen wo Youngster Ibrahim Maza (rechts) die Strippen zieht, könnten noch viermal in dieser Saison gegeneinander spielen. © Tom Weller/dpa

Am 21. April empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC Bayern München zur vorletzten Pokalrunde. Beide Teams begegnen sich in genau dieser Konstellation auch schon am 14. März in der Liga.

Womöglich kommen zwei weitere Duelle in der Königsklasse hinzu.

Denn wenn am 27. Februar das Achtelfinale der Champions League ausgelost wird, trifft Bayer 04 im Fall des Weiterkommens auf den FC Arsenal oder eben den FC Bayern München.

Witzigerweise stünde Bayer Leverkusen und dem FC Bayern dann eine englische Woche mit direkten Duellen bevor.

Am 11. März würde das Hinspiel in der Bay-Arena stattfinden, am 14. März werden eben dort die Bundesliga-Klingen gekreuzt. Abgeschlossen würde der Bayern-Bayer-Zyklus dann am 18. März mit dem Rückspiel in der Allianz Arena.