Jonathan Tah wohl mit diesem Klub einig! Bayer 04 droht Transfer-Gau!

Geld, dass die Leverkusener umgehend in neues Personal investieren wollen. Ein Objekt der Begierde: Der Spanier Aleix Garcia (26) vom FC Girona!

Käme ein Transfer an die Säbener Straße tatsächlich zustande ließen sich die Bayern die Dienste des Innenverteidigers zwischen 20 und 25 Millionen Euro kosten.

Der Serienmeister von 2013 bis 2023 hat schon länger Interesse an der bulligen Abwehrkante der Werkself, will nun endlich Nägel mit Köpfen machen.

Mit dem FC Girona zog Kapitän Aleix Garcia (l.) sensationell in die Champions League ein. © Joan Monfort/AP/dpa

Dessen Transfer unters Bayer-Kreuz soll derzeit aber ins Stocken geraten sein. Grund dafür scheint die festgeschriebene Ablösesumme im Vertrag des 26-Jährigen sein.

Denn: In Leverkusen hatte man bislang mit 15 Millionen Euro gerechnet. Berichten zufolge soll die Klausel allerdings bei 20 Millionen Euro liegen.

So viel will man in "Meisterkusen" aber offenbar nicht auf den Tisch legen, die Ablöse weiter drücken.

In elf Tagen schon startet die Europameisterschaft - mit Tah und Garcia in den jeweiligen Kadern Deutschlands und Spanien.

Schafft man bis dahin in Leverkusen, München und Girona endgültig klare Verhältnisse?