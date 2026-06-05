Kann er an die Erfolge von Xabi Alonso anknüpfen? So tickt Leverkusens neuer Chefcoach

Leverkusen - Mit viel Energie, klaren Ideen und einem Bekenntnis zu offensivem Fußball hat sich Bayer Leverkusens neuer Cheftrainer Carles Martínez Novell (41) am Freitag vorgestellt.

Ist kein Freund von großen Ankündigungen: Carles Martínez Novell (41), der neue Cheftrainer von Bayer 04 Leverkusen. © Anke Waelischmiller/dpa

"Die Gegner sollen spüren, dass Leverkusen ein großer Verein ist", sagte der Nachfolger von Kasper Hjulmand (54).

Sein Vorgänger Hjulmand hatte Leverkusen in der vergangenen Saison bereits nach dem zweiten Spieltag von Erik ten Hag (56) übernommen, muss aber wegen zuletzt spielerischer Stagnation und dem Verpassen der Champions-League-Teilnahme nach rund neun Monaten schon wieder gehen.

Sein Nachfolger Martínez Novell steht sportlich für einen aktiven und offensiven Ansatz. Leverkusen werde künftig aggressiv auftreten, Druck auf den Gegner ausüben und den Ball kontrollieren.

"Wenn man den Ball hat, dann ist man besser und man kann besser kreieren", sagte Martínez Novell. Großen Wert legt er auch auf den persönlichen Austausch mit seinen Spielern.