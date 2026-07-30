Einigung erzielt! Bayer 04 verkauft Kerim Alajbegovic für Mega-Summe nach Italien
Leverkusen – Die Saga um Kerim Alajbegovic (18) von Bayer 04 scheint beendet! Der bosnische Nationalspieler steht offenbar mit mehr als einem Bein im Flieger Richtung Italien.
Erst hatte sich Atalanta Bergamo um den 18-Jährigen bemüht, dann grätschten Xabi Alonso (44) und der FC Chelsea mit wedelnden Geldscheinen dazwischen – und jetzt folgt wohl die endgültige Einigung mit einem italienischen Top-Klub!
Laut TV-Sender Sky sollen sich die Leverkusener und Alajbegovic selbst mit Juventus Turin über einen sofortigen Transfer geeinigt haben.
Kostenpunkt: 33 Millionen Euro plus sieben Millionen an leistungsbezogenen Boni.
Der WM-Fahrer kam erst in diesem Sommer für acht Millionen Euro Rückkauf-Option von RB Salzburg zurück unters Bayer-Kreuz und verlässt die Werkself nun mit einem satten Transferplus.
Dem Bericht zufolge gäbe es derzeit nur noch wenige Details die von beiden Klubs ausgehandelt werden müssen.
Der Nationalspieler spielte zuvor bereits für die U17 und U19 der Leverkusener – für einen Pflichtspieleinsatz hat es für den 18-Jährigen bis dato nicht gereicht.
Titelfoto: Bildmontage: Chris Putnam/ZUMA Press Wire/dpa