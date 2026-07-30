Einigung erzielt! Bayer 04 verkauft Kerim Alajbegovic für Mega-Summe nach Italien

Leverkusen – Die Saga um Kerim Alajbegovic (18) von Bayer 04 scheint beendet! Der bosnische Nationalspieler steht offenbar mit mehr als einem Bein im Flieger Richtung Italien.

Zeit, Abschied zu nehmen: Kerim Alajbegovic (18, r.) wechselt von Bayer 04 zu Juventus Turin. © Chris Putnam/ZUMA Press Wire/dpa

Erst hatte sich Atalanta Bergamo um den 18-Jährigen bemüht, dann grätschten Xabi Alonso (44) und der FC Chelsea mit wedelnden Geldscheinen dazwischen – und jetzt folgt wohl die endgültige Einigung mit einem italienischen Top-Klub!

Laut TV-Sender Sky sollen sich die Leverkusener und Alajbegovic selbst mit Juventus Turin über einen sofortigen Transfer geeinigt haben.

Kostenpunkt: 33 Millionen Euro plus sieben Millionen an leistungsbezogenen Boni.

Der WM-Fahrer kam erst in diesem Sommer für acht Millionen Euro Rückkauf-Option von RB Salzburg zurück unters Bayer-Kreuz und verlässt die Werkself nun mit einem satten Transferplus.

Dem Bericht zufolge gäbe es derzeit nur noch wenige Details die von beiden Klubs ausgehandelt werden müssen.