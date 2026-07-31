Bayer 04 heiß auf Spanier: Dieser Neapel-Star soll für 25 Millionen kommen

Leverkusen - Am Wochenende bricht Bayer 04 ins erste Sommer-Trainingslager Richtung Thüringen auf. Allerdings fehlt der Werkself weiterhin ein entscheidendes Puzzleteil - ist ein Deal in greifbarer Nähe?

Miguel Gutiérrez (blau) scheint intensives Interesse von Bayer 04 geweckt zu haben. © IMAGO / Ritzau Scanpix

Fast auf den Tag genau vor einem Monat setzte Alejandro Grimaldo (30) unter seine Zeit in Leverkusen einen Schlussstrich und brach Richtung Madrid auf.

Etwas mehr als 20 Millionen Euro soll Leverkusen für seinen Leistungsträger kassiert haben. Kohle, die in den nächsten Tagen offenbar postwendend in dessen Nachfolger investiert werden dürfte.

Denn: Der Klub arbeitet hinter den Kulissen wohl an den letzten Details rund um einen Transfer von Miguel Gutiérrez (25) von der SSC Neapel.

Laut Sky sollen die Gespräche zwischen beiden Klubs und dem Spieler derart fortgeschritten sein, dass der Spanier kurz vor einer Unterschrift in Leverkusen stehe.

Transfer-Boss Simon Rolfes (44) soll insgeheim sogar darauf drängen, den Deal für circa 22 bis 25 Millionen Euro so schnell wie möglich über die Ziellinie zu bekommen.