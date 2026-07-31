Bayer 04 heiß auf Spanier: Dieser Neapel-Star soll für 25 Millionen kommen
Leverkusen - Am Wochenende bricht Bayer 04 ins erste Sommer-Trainingslager Richtung Thüringen auf. Allerdings fehlt der Werkself weiterhin ein entscheidendes Puzzleteil - ist ein Deal in greifbarer Nähe?
Fast auf den Tag genau vor einem Monat setzte Alejandro Grimaldo (30) unter seine Zeit in Leverkusen einen Schlussstrich und brach Richtung Madrid auf.
Etwas mehr als 20 Millionen Euro soll Leverkusen für seinen Leistungsträger kassiert haben. Kohle, die in den nächsten Tagen offenbar postwendend in dessen Nachfolger investiert werden dürfte.
Denn: Der Klub arbeitet hinter den Kulissen wohl an den letzten Details rund um einen Transfer von Miguel Gutiérrez (25) von der SSC Neapel.
Laut Sky sollen die Gespräche zwischen beiden Klubs und dem Spieler derart fortgeschritten sein, dass der Spanier kurz vor einer Unterschrift in Leverkusen stehe.
Transfer-Boss Simon Rolfes (44) soll insgeheim sogar darauf drängen, den Deal für circa 22 bis 25 Millionen Euro so schnell wie möglich über die Ziellinie zu bekommen.
Bayer 04 hat Alternative auf dem Zettel
In Neapel besitzt der Landsmann von Europa- und Weltmeister Grimaldo noch einen Vertrag bis 2030 - angesichts seines Marktwertes von 22 Millionen Euro und vier Jahren Restlaufzeit scheint eine Ablösesumme um maximal 25 Millionen Euro vergleichsweise günstig.
Sollte der Transfer des 25-Jährigen auf den letzten Metern aber doch noch in die Hose gehen, stünde in Facundo Medina (27) eine mögliche Alternative weit oben auf der Bayer-Wunschliste.
Derzeit steht der Innenverteidiger noch bei Olympique Marseille unter Vertrag - für rund 20 Millionen Euro dürften ihm die Franzosen die Freigabe Richtung Leverkusen erteilen.
Offiziell unter Dach und Fach hat die Werkself noch keinen der beiden Transfer-Optionen. Am Samstag startet der Klub unter Neu-Trainer Carles Martinez (42) in die Vorbereitung auf die neue Saison.
Ob Gutiérrez möglicherweise nachreisen wird?
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Ritzau Scanpix