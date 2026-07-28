Für mindestens 22 Millionen Euro: Bayer 04 verhandelt mit Teamkollegen von Lionel Messi

Leverkusen - In einem Monat startet Bayer 04 unter Neu-Trainer Carles Martinez (42) in die nächste Spielzeit. Bekommt der Spanier einen südamerikanischen Heißsporn für die Mission Meister-Attacke?

Seit dem 1. Juli ist Carles Martinez der neue starke Mann an Bayers Seitenlinie. © Federico Gambarini/dpa

Erst in diesem Sommer hatte Bayer-Boss Fernando Carro (62) öffentlich angekündigt, den Bayern in spätestens zwei bis drei Jahren wieder ordentlich die Stirn bieten zu wollen.

Angesichts der neuen Transfers scheint klar: Leverkusen will schon früher attackieren!

Helfen soll dabei laut "Le Phocéen" aus Frankreich der amtierende Vize-Weltmeister Facundo Medina (27) von Olympique Marseille.

Demnach soll sich die Werkself intensiv um den Innenverteidiger bemühen, um neben Loïc Badé (26) und Edmond Tapsoba (27) die nächste Abwehrkante hinten reinzustellen.

Dem Bericht zufolge soll es momentan zwar noch keine finale Einigung zwischen beiden Klubs geben - allerdings steht im Falle dieser eine Ablöse in Höhe von mindestens 22 Millionen Euro im Raum.

Exakt die Summe, die die Franzosen durch Leihgebühr (zwei Millionen) und Kaufpflicht (20 Millionen) in diesem Sommer auf den Tisch legen mussten.