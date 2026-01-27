Rückschlag für Bayer Leverkusen: Offensiv-Star fällt mehrere Wochen aus

Leverkusen - Nächster personeller Rückschlag für Bayer 04 Leverkusen : Die Werkself muss in den kommenden Wochen auf Sommer-Neuzugang Eliesse Ben Seghir (20) verzichten.

Bayer-Leverkusen-Profi Eliesse Ben Seghir (20) fällt mit einer Sprunggelenksverletzung wochenlang aus. © Federico Gambarini/dpa

Der Offensivakteur hat sich vor der 1:0-Niederlage seiner Marokkaner gegen den Senegal im skandalträchtigen Afrika-Cup-Finale eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen und muss bis auf Weiteres aussetzen.

Das hat Bayer am Dienstag mitgeteilt.

Wann der Youngster, der vor der Saison für 32 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Rheinländern gewechselt ist, wieder auf dem Platz stehen kann, teilt der Bundesligist derweil nicht mit.

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Innenverteidiger Edmond Tapsoba (26). Coach Kasper Hjulmand (53) konnte den Nationalspieler von Burkina Faso am Dienstag erstmals wieder im Training begrüßen, wie die Werkself in ihrer Instagram-Story verrät.