Klausel aktiviert: Bayer 04 Leverkusen holt Youngster nach Salzburg-Intermezzo zurück

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen holt einen verlorenen Sohn zurück: Der erst vor einem Jahr zu RB Salzburg gewechselte Kerim Alajbegovic (18) kehrt schon im Sommer zurück an den Rhein.

Für RB Salzburg stand Kerim Alajbegovic (18, r.) in der aktuellen Saison in 36 Pflichtspielen auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm elf Tore und drei Vorlagen. © Expa/Johann Groder/APA/dpa

Wie der amtierende Vizemeister am Freitag mitteilt, aktiviert Bayer die beim Verkauf gesicherte Rückkaufoption für den bosnischen Nationalspieler und stattet ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus.

"Kerim Alajbegovic hat die in ihn gesetzten hohen Erwartungen in Salzburg nicht nur erfüllt, er hat sie sogar in kürzester Zeit übertroffen", meint Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes (44) und ergänzt: "Bei RB ist er trotz seiner Jugend schon zu einem absoluten Leistungsträger geworden und hat auch auf internationaler Ebene in der Champions-League-Qualifikation und in den Spielen der UEFA Europa League Topleistungen abgeliefert."

Der Ex-Nationalspieler sei daher davon überzeugt, dass der 18-Jährige in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle unterm Bayerkreuz einnehmen kann.

Der 1,86 Meter große Offensivspieler freut sich ebenfalls über seine Rückkehr. "Für mich ist es ein Sprung auf eine andere Ebene. Ich kenne den Verein, Bayer 04 Leverkusen hat die höchsten Ansprüche. Das ist ein Top-16-Klub in Europa, der immer in der Bundesligaspitze mitspielt."