Kracher-Transfer bringt Stein ins Rollen: Verlässt Grimaldo Bayer 04 in diese Richtung?

Leverkusen - Bayer 04 wird sich im Sommer möglicherweise auf die Suche nach einem Linksverteidiger machen müssen.

Alejandro Grimaldo wollte Leverkusen schon im Vorjahres-Sommer verlassen. Diesmal soll ein Wechsel auf jeden Fall über die Bühne gehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits vor Ablauf der vergangenen Saison hatte er seinen Abschied aus Leverkusen angekündigt, diesmal soll der Transfer auch zustande kommen.

Die Rede ist von Alejandro Grimaldo (30). Gehe es nach dem amtierenden Europameister, wäre er schon im Vorjahr in seine Heimat gewechselt.

Nachdem vor mehreren Wochen von intensivem Interesse von Besiktas Istanbul und einer mündlichen Einigung die Rede war, soll jetzt ein anderer Klub auf den Schienenspieler aufmerksam geworden sein. Nämlich Atlético Madrid!

Die Spanier sollen - wegen des Transfers ihrer einstigen Wunschlösung Marc Cucurella (27) zu Stadtrivale Real - laut kicker die Fühler nun nach Grimaldo ausgestreckt haben. Ein offizielles Angebot soll demnach aber noch nicht im Rheinland eingeflattert sein, heißt es.

Für den Linksverteidiger selbst wäre ein Wechsel in La Liga nach drei Jahren in der Bundesliga ein - immer wieder öffentlich breitgetretener - Traum.