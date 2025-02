Kritik nach Bayern-Remis: Hat sich Leverkusen-Trainer Alonso vercoacht?

Trotz taktischer Meisterleistung konnte Bayer-Trainer Xabi Alonso (43, r.) sein Münchener Pendant Vincent Kompany (38) am Ende nicht besiegen. © Sven Hoppe/dpa

"Wir hatten auch ohne Mittelstürmer genügend Chancen. Ob ein klarer Mittelstürmer sie reingemacht hätte, dahinter steht ein großes Fragezeichen", bügelte der Schweizer die Diskussion am "Sky"-Mikrofon schnell ab.

Stattdessen wollte er den Fokus auf die positiven Aspekte des Spiels lenken: "Wir müssen eher unsere Leistung loben! Auch, wenn wir nicht gewonnen haben: So gegen Bayern zu spielen, so einen Charakter, so eine Mentalität zu zeigen, mit so einem Engagement um jeden Ball zu kämpfen, verdient ganz viel Respekt!"

Eine Sichtweise, die auch sein Trainer unterstreicht. Er habe das Gefühl gehabt, dass die Profis auf dem Rasen noch genügend Kraft gehabt hätten, um das funktionierende Pressing weiterhin aufrechtzuerhalten, erklärte Alonso nach dem Schlusspfiff. Daher habe er das System nicht verändern wollen.

"Das war meine Entscheidung. Aber die Spieler, die gespielt haben, haben es sehr gut gemacht", lobte der Spanier abschließend.