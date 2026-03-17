Sensation bleibt aus: Bayer Leverkusen ist ohne Chance in London und fliegt raus

London - Der Traum vom ersten Königsklassen-Viertelfinale seit 24 Jahren ist für Bayer Leverkusen geplatzt. Auch ein überragender Bayer-Keeper Janis Blaswich konnte das 0:2 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel bei Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal nicht verhindern. Damit verbleibt aus deutscher Sicht nur noch der FC Bayern im Champions-League-Wettbewerb .

Die Spieler von Bayer Leverkusen (hier Jarell Quansah, l.) waren meist hinten dran. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Nach dem 1:1 im Hinspiel machte der haushohe Favorit, der in der Ligaphase alle acht Spiele gewann, durch Tore von 70-Millionen-Euro-Einkauf Eberechi Eze (36.) und Declan Rice (63.) das Weiterkommen perfekt.

Im Viertelfinale treffen die Gunners nun auf Sporting Lissabon. Bayer muss dagegen weiter auf das erste Viertelfinale seit 2002 warten, als Michael Ballack und Co. sogar bis ins Finale gestürmt waren.

Die Engländer präsentierten sich nach dem müden Auftritt vor Wochenfrist in der BayArena, als der Ex-Leverkusener Kai Havertz durch ein Elfmeter-Tor kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt hatte, dieses Mal von ihrer besseren Seite. Die Londoner drängten Bayer bis an den eigenen Strafraum zurück, kamen auch dank ihrer Stärken bei den Standards immer wieder zum Abschluss. Hinzu kam, dass die Leverkusener zu schnell die Bälle hergaben und so kaum für Entlastung sorgen konnten.

Der deutsche Nationalspieler Havertz musste sich das Geschehen lange von der Bank aus ansehen. Nach langer Verletzungspause bleiben für den Offensivstar derzeit nur Kurzeinsätze. So auch am Dienstag: In der 69. Minute kam Havertz gegen seinen langjährigen Club ins Spiel und damit zu seinem 100. Auftritt im Arsenal-Trikot.