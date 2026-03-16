Uli Hoeneß wütet wegen Topspiel: Das sagt Bayer-Boss Simon Rolfes zur Kritik

Leverkusen - Simon Rolfes (44) gegen Uli Hoeneß (74)! Nach dem turbulenten Duell zwischen Bayer 04 und dem FC Bayern kann Bayers Boss die Kritik des Ex-Managers der Münchner nicht nachvollziehen.

Simon Rolfes (47) nimmt die Kritik von Uli Hoeneß ganz gelassen. © Marcus Brandt/dpa

"Nein, verstehe ich nicht und sehe ich auch nicht so", lautete die erste Reaktion des Ex-Profis im "Doppelpass" am Sonntagmittag.

Der 44-Jährige führte aus: "Es gab mit Sicherheit Situationen, die durch den Videoschiedsrichter überprüft worden sind, wo dann ein bisschen Unterbrechung war. Aber ansonsten hat der Schiedsrichter das Spiel laufen lassen. Es gab Spielfluss, Torraumszenen, Zweikämpfe auf dem Platz."

Dem Leverkusener Geschäftsführer zufolge habe er in der Vergangenheit und trotz seines jungen Alters "schon ganz andere Spiele erlebt".

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte in der BILD über das Schiedsrichterteam um Hauptreferee Christian Dingert (45) gesagt: "Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe."