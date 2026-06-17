Leverkusen legt nach: Dieses Top-Talent soll für etwa 30 Millionen Euro kommen

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen steht Berichten zufolge vor der Verpflichtung des portugiesischen Flügelstürmers Afonso Moreira (21) von Olympique Lyon.

Lyons Linksaußen Alfonso Moreira (21), hier bei einem Testspiel gegen den FC Bayern München, ist sich offenbar mit Bayer Leverkusen einig. © Harry Langer/dpa

Wie Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, zahle Bayer dem französischen Erstligisten eine Ablöse in Höhe von 32 Millionen Euro.

Der Linksaußen absolviere diese Woche den Medizincheck. Der "Kicker" taxiert die Ablöse auf gut 30 Millionen Euro, Moreira unterschreibe einen Vertrag bis 2031.

Für Lyon hat der portugiesische U21-Nationalspieler in der vergangenen Saison 37 Pflichtspiele bestritten und dabei acht Tore erzielt sowie elf Vorlagen gegeben. In der Europa League kam er siebenmal zum Einsatz.

Erst vor einem Jahr war der primär auf dem linken Flügel eingesetzte Rechtsfuß aus Sporting Lissabons zweiter Mannschaft nach Lyon gewechselt und hatte die Franzosen zwei Millionen Euro Ablöse gekostet.

Sky meldet, als Moreira-Nachfolger in Lyon stehe Julien Duranville von Borussia Dortmund auf dem Sprung.