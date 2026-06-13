Nach Transfer von Kennet Eichhorn: Bayer 04 opfert diese beiden Mittelfeld-Stars

Leverkusen - Neuzugang Kennet Eichhorn (16) hat bei Bayer 04 noch keine Sekunde gespielt und soll schon zwei gestandene Stars aus dem Kader verdrängt haben. Dieses Duo hat es erwischt!

Kennet Eichhorn (16, l.) steht ab der neuen Saison für Bayer 04 auf dem Rasen. © David Inderlied/dpa

Rund ein Jahr soll Simon Rolfes (44) am Teenager gebaggert haben, um ihn am Ende von einem Wechsel nach Leverkusen zu überzeugen – mit Erfolg.

Nur ein paar Tage nach der Vorstellung von Carles Matínez (42) als neuer Cheftrainer ist die Tinte inzwischen auch bei Eichhorn trocken.

Das heißt auch: Für einige Mittelfeldspieler im Bayer-Kader wird die Luft im Sommer derart dünn, dass ein Verkauf im Raum steht.

Laut BILD sollen Trainer und Klubbosse auch schon zwei Verkaufskandidaten auserkoren haben. Zum einen Equi Fernandez (23). Der Argentinier kam erst vor einem Jahr mit jeder Menge Vorschusslorbeeren und großen Erwartungen unters Bayer-Kreuz, konnte sich unter Kasper Hjulmand (54) nicht beweisen.

Ebenso steht Aleix Garcia (28) wohl kurz vor einem Abgang. Der Spanier wechselte vor zwei Jahren – damals noch unter Xabi Alonso (44) – nach wochenlangem Transfer-Tauziehen zur Werkself.

Sein Spielstil passt künftig nicht mehr zur Spielidee des neuen Trainers, heißt es.