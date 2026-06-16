Transfer-Gerüchteküche brodelt: Arbeitet Bayer 04 an spektakulärer Rückholaktion?

Leverkusen - Bahnt sich da etwa eine märchenhafte Transfer-Sensation bei Bayer 04 an? Die Werkself flirtet offenbar mit einem alten Bekannten und scheint an einer spektakulären Rückholaktion zu arbeiten.

Kai Havertz (27) wechselte im Sommer 2020 für rund 100 Millionen Euro zum FC Chelsea. © Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Die Rede ist von Kai Havertz (27)!

Zehn Jahre hat er unterm Bayer-Kreuz die Fußballschuhe geschnürt und sich mit jedem Tor tiefer in die Herzen aller Bayer-Fans geschossen.

Und schon bald könnte es zu einer Rückholaktion kommen, die in Leverkusen ihresgleichen sucht.

Laut den "Indykaila News" auf X sollen sich Simon Rolfes (44) und Co. tatsächlich mit einem Transfer des Nationalspielers beschäftigen - Zeitpunkt allerdings unbekannt.

Derzeit steht der Mittelfeldspieler noch bis zum 30. Juni 2028 beim diesjährigen Champions-League-Finalisten FC Arsenal unter Vertrag. Ob der 27-Jährige seinen Kontakt darüber hinaus aber verlängern wird, ist nicht klar.

Neben der emotionalen Verbindung zwischen Havertz und Bayer könnte sich der Doublesieger von 2023/24 einen Wechsel des ehemaligen Eigengewächses sogar finanziell erlauben.