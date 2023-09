Leverkusen startet mit "Hunger" in die Europa League: "Gruppensieg muss Ziel sein"

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso (41) will mit seinem Team in der Europa League weit kommen. © Marius Becker/dpa

"Das wird nicht einfach. Wir werden die Aufgaben mit allem Respekt angehen", kommentierte der Spanier am heutigen Freitag wenige Minuten nach der Auslosung der Gruppenphase.

Der Halbfinalist der zurückliegenden Spielzeit trifft in der Gruppe H auf die Außenseiter FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan, FK Molde aus Norwegen und BK Häcken aus Schweden.

"Wir waren in der letzten Saison dem Finale sehr nahe. Wenn man diesen Hunger spürt, und sieht, was möglich ist, dann will man beim nächsten Mal auch mehr erreichen", so Alonso.

Fernando Carro (59), Vorsitzender der Geschäftsführung, machte aus seiner Erwartung keinen Hehl: "Unser Ziel kann nur der Gruppensieg sein."

Und weiter: "Die Euphorie rund um unseren Halbfinaleinzug im vergangenen Jahr hat Lust gemacht auf mehr - wir wollen wieder angreifen. Eigentlich müssen wir als Favorit in die Gruppe gehen, aber das sind ernstzunehmende Gegner."