Macht er die Meister-Biege? Bayer 04 droht Transfer dieses Top-Stars innerhalb der Liga

Leverkusen - Bei Bayer 04 greift in dieser Saison ein Rädchen ins andere - kein Wunder, dass zahlreiche Stars auf dem Wunschzettel anderer Klubs stehen. Einer von ihnen könnte nach der Saison innerhalb der Bundesliga wechseln.

Hört sich nach Absage in Richtung des Rekordmeisters an.

"Bayern München ist eine tolle Mannschaft, aber für mich zählt aktuell nur Leverkusen. Ich bin ein Leverkusen-Spieler und so glücklich, dass ich dort bin", verriet er TV-Sender Sky .

Offenbar soll nun der FC Bayern an den Diensten des Flügelspielers interessiert sein.

Der Niederländer gilt gemeinsam mit Teamkollege Alejandro Grimaldo (28) als gefährlichstes Außenverteidiger-Duo Europas. 11 Tore und 11 Vorlagen in 34 Pflichtspielen sprechen eine eindeutige Sprache.

Der Niederländer spielt mit 11 Toren und ebenso vielen Assists eine überragende Saison. © Federico Gambarini/dpa

Angesichts der 13 Punkte Rückstand bei noch sieben ausstehenden Spieltagen scheint eine Aufholjagd der Bayern fast schon aussichtslos.

Da liegt es beinahe auf der Hand, sich bereits frühzeitig bei den besten Spielern Europas in Stellung zu bringen, um in der kommenden Saison wieder oben anzugreifen.

Ganz so billig dürfte der Rechtsverteidiger allerdings nicht werden. Trotz seines Vertrags bis zum 30. Juni 2025 müssten die Münchner - im Falle eines Wechsels in diesem Sommer - gewaltig in die Tasche greifen.

"Ich möchte einfach nur einen Titel gewinnen. Ich konzentriere mich auf diese Saison, da ich das Gefühl habe, dass wir in Leverkusen etwas Großes schaffen können. Mein voller Fokus gilt Leverkusen", schwärmte der Niederländer über den anstehenden Saison-Endspurt.

Am Mittwoch kämpft das Team von Xabi Alonso (42) um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Im Europa-League-Viertelfinale bekommt es die Werkself mit West Ham United zu tun.