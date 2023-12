Mega-Wende um Xabi Alonso: Bleibt der Spanier deshalb länger bei Bayer 04?

Seit Monaten wird Dank der herausragenden Leistungen des spanischen Welt- und Europameisters an der Seitenlinie der Werkself darüber diskutiert, ob der 41-Jährige künftig bei Heimatklub Real Madrid arbeiten wird.

Durch die Verlängerung von Carlo Ancelotti (64) bei Real Madrid ist ein Wechsel Alonsos zu den Königlichen praktisch ausgeschlossen. © Soeren Stache/dpa

Oder vielleicht doch nicht? Fakt ist, dass auch der Rekordmeister aus München und aktuell Tabellenzweite um die Dienste des Erfolgscoaches buhlt.

"Ich bin davon überzeugt, dass er noch längere Zeit bei uns ist", hieß es erst vor rund einem Monat von Geschäftsführer Simon Rolfes (41).

Und der Erfolg gibt ihm recht! Seit 25 Pflichtspielen ist Bayer 04 unter der Leitung Alonsos in der aktuellen Spielzeit ungeschlagen - Rekord! Während man in der Europa League mühelos als Gruppensieger in die nächste Runde einzog, steht man im DFB-Pokal-Achtelfinale und trifft dort auf das Überraschungsteam aus Stuttgart.

In der Liga läufts erst recht! Vier Punkte Vorsprung haben die Leverkusener zum Jahresende und krönten sich in der Vorwoche durch ein 4:0 gegen den VfL Bochum zum Herbst- und Wintermeister.

Feiert die Werkself Ende Mai möglicherweise die erste Meisterschaft der Klubhistorie? Geht es für die Alonso-Elf derart furios weiter, dürfte der Rathausbalkon mit Sicherheit geblockt werden.