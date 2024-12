Meister-Taumel und neue Herausforderungen: So war 2024 für Bayer Leverkusen!

High Five zur Hinrunde: Bayer-Stürmer Patrik Schick (2.v.l.) schoss Leverkusen im letzten Spiel vor der Winterpause zu einem komfortablen Heimsieg. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Dem Meistertaumel folgte in der aktuell laufenden Saison jedoch ein Rückschlag: Zwischenzeitlich hatte Leverkusen in der Liga fünf Spiele am Stück nicht mehr gewonnen. War der Aufschwung also zu Ende?

Das lässt sich Stand heute noch nicht sagen. Denn aktuell ist die Werkself Ligaprimus Bayern München wieder auf den Fersen.

Nach dem 5:1-Kantersieg gegen den SC Freiburg beträgt der Rückstand auf die Münchner lediglich vier Zähler. Und auch im DFB-Pokal und der Champions League sind die Rheinländer nach wie vor noch im Rennen.

Für Trainer Alonso könnte nach der Saison der nächste Karriereschritt anstehen, bestätigt ist das aber noch nicht. Ein Denkmal werden sie ihm in Leverkusen aber wahrscheinlich trotzdem bauen - nach diesem für den Verein denkwürdigen 2024.