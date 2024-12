Meisterschaft sei Dank: Xabi Alonso überrascht Team mit diesem besonderen Geschenk

Am 18. Mai bekamen die Leverkusener und Xabi Alonso (43) als erster ungeschlagener Meister die Meisterschale überreicht. © Federico Gambarini/dpa

Der 14. April des auslaufenden Kalenderjahres hat nicht nur in den Geschichtsbüchern der Werkself einen ganz besonderen Platz.

Das 5:0 gegen Werder Bremen ist auch der Ursprung des neuesten Geschenks des spanischen Meistermachers. In Erinnerung an die herausragende Zusammenarbeit unterm Bayer-Kreuz in der Saison 2023/24 hat der 43-Jährige jedem seiner elf Kollegen ein verkleinertes Duplikat der Meisterschale anfertigen lassen.

Wie der "Messias" aus Leverkusen selbst erzählt, hat er von allen gewonnenen Trophäen seiner Karriere eine kleine Kopie in den eigenen vier Wänden stehen.

"Ich besitze von allen Trophäen, die ich gewonnen habe, zu Hause eine Kopie. Jetzt auch von dieser Meisterschale. Dieser Erfolg ist eine schöne Erinnerung für alle. Deswegen habe ich das gemacht."