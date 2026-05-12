Millionen-Rennen um Hertha-Bubi: Holt dieser Champions-League-Sieger Eichhorn und gibt ihn Bayer 04?

Manchester/Leverkusen - Beim Fast-Vizemeister der Premier League bahnt sich offenbar ein Transfer-Hammer um Kennet Eichhorn (16) an. Hat möglicherweise sogar Bayer 04 seine Finger im Spiel?

Kennet Eichhorn (16, r.) wird die Hertha in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Über Manchester für ein Jahr nach Leverkusen? © Andreas Gora/dpa

Der Flirt zwischen Eichhorn und Manchester City wird einem Bericht von Sky zufolge immer heißer.

Der Champions-League-Sieger von 2023 um Star-Trainer Pep Guardiola (55) will das Ausnahmetalent demnach in diesem Sommer von Hertha BSC auf die Insel locken, um ihn postwendend in der Bundesliga zu parken und Spielpraxis sammeln zu lassen.

Heißt: Eine Ein-Jahres-Leihe nach Leverkusen steht im Raum!

Aber auch die Werkself selbst mischt im Rennen um den Mittelfeldspieler kräftig mit, will nach Ibrahim Maza (20) im Vorjahr auch in diesem Sommer ein hoch veranlagtes Talent aus der Hauptstadt loseisen.

Namhafte Konkurrenz bekommen Manchester City und Bayer 04 aber auch vom FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Leisten können sich den Jungstar alle, liegt die Ausstiegsklausel für den 16-Jährigen doch gerade einmal bei schlappen zehn bis zwölf Millionen Euro.