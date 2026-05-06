Ungewöhnlich frühe Verlängerung: Bayer Leverkusen bindet Abwehr-Star langfristig

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Außenverteidiger Arthur (23) vorzeitig und langfristig verlängert.

Abwehrspieler Arthur (23, m.) hat seinen Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen verlängert. © Marc Schüler/dpa

Der neue Kontrakt ist nun bis zum 30. Juni 2031 gültig. Sportchef Simon Rolfes (44) sieht in dem Brasilianer, der im Sommer 2023 für eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro von América FC gekommen war, einen Spieler, "der die Zukunft des Vereins maßgeblich mitprägen kann und soll".

In dieser Spielzeit absolvierte Arthur bislang 18 Spiele für den Ex-Meister.