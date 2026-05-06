Ungewöhnlich frühe Verlängerung: Bayer Leverkusen bindet Abwehr-Star langfristig
Von Carsten Lappe
Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Außenverteidiger Arthur (23) vorzeitig und langfristig verlängert.
Der neue Kontrakt ist nun bis zum 30. Juni 2031 gültig. Sportchef Simon Rolfes (44) sieht in dem Brasilianer, der im Sommer 2023 für eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro von América FC gekommen war, einen Spieler, "der die Zukunft des Vereins maßgeblich mitprägen kann und soll".
In dieser Spielzeit absolvierte Arthur bislang 18 Spiele für den Ex-Meister.
"Arthur hatte leider bis hierher teils schwere Verletzungen, die seinen vielversprechenden Weg hin zu einem Topspieler noch etwas eingebremst haben", meinte Rolfes. Der bisherige Vertrag Arthurs in Leverkusen war noch bis 2028 gültig.
Titelfoto: Marc Schüler/dpa