Champions-League-Traum für Bayer 04 fast geplatzt: Kapitän Andrich rechnet mit der Mannschaft ab

Stuttgart - Nationalspieler Robert Andrich (31) hat nach der Niederlage von Bayer Leverkusen im Millionen-Spiel beim VfB Stuttgart deutliche Selbstkritik geübt.

Nach der 1:3-Pleite beim VfB Stuttgart drohen Robert Andrich (31, l.) und Bayer 04 Leverkusen die Champions League zu verpassen. © Tom Weller/dpa

"Wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, reicht es einfach nicht für die Champions League dieses Jahr", sagte der Kapitän nach der 1:3 (1:2)-Pleite bei den Schwaben am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Natürlich hake er die nun nur noch sehr unwahrscheinliche Teilnahme an der Königsklasse nicht ab, sagte Andrich. Aber: "Ich bin ein Typ, der versucht, die Leistungen ehrlich einzuordnen."

Alle im Verein müssten sich eingestehen, "dass wir für gewisse Sachen einfach nicht gut genug waren", meinte Andrich. Die Partie in Stuttgart sei sinnbildlich für die ganze Saison gewesen.

"Brutal enttäuschend" sei es, dass der VfB so viel besser gewesen sei. Durch die Niederlage rutschten die Leverkusener auf Tabellenplatz sechs ab.

Der Rückstand auf die Stuttgarter und die TSG 1899 Hoffenheim beträgt vor dem letzten Spieltag jeweils drei Punkte.

Womöglich müssen sich Bayer und der umstrittene Trainer Kasper Hjulmand (54) mit der Europa League begnügen.