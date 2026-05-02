Topklubs jagen ihn: Lässt Bayer 04 Kerim Alajbegovic direkt weiter nach Italien ziehen?

Leverkusen - Unterm Bayer-Kreuz wittert man nach der Saison ein lukratives Millionengeschäft! Kommt Kerim Alajbegovic (18) etwa nur auf dem Papier zurück zu Bayer 04 L4 ?

Kerim Alajbegovic (18, r.) steht bei zahlreichen Topklubs aus Europa oben auf dem Zettel. © Expa/Johann Groder/APA/dpa

Der Linksaußen kam vor fünf Jahren aus der Jugend des 1. FC Köln nach Leverkusen, zog vor der laufenden Saison allerdings für zwei Millionen Euro weiter zu RB Salzburg.

Eine bärenstarke Spielzeit und spektakuläre Auftritte für Bosnien später holen Simon Rolfes (44) und Co. den Jungstar für sechs Millionen zurück unters Bayer-Kreuz.

So weit der Plan! Allerdings scharren Klubs wie Inter Mailand und der SSC Neapel schon mit den Hufen, um das Mega-Talent für eine Millionensumme nach Italien zu locken.

Laut BILD stehen dabei rund 25 Millionen Euro im Raum - ein sattes Plus für die Werkself. Bereits seit Wochen werden auch der AS Rom und Stadtrivale Lazio als potenzielle Interessenten gehandelt.

Offenbar plant man hinter den Kulissen aber ganz anders mit dem 19-Jährigen. Denn dem Bericht zufolge haben die Bayer-Bosse überhaupt keine Lust darauf, das Eigengewächs ins Ausland ziehen zu lassen.