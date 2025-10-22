Nach 2:7-Debakel: Das sagt Doppeltorschütze Aleix Garcia zum Leverkusener Auftritt
Von Jana Glose
Leverkusen - Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Aleix Garcia (28) empfindet nach der 2:7-Klatsche gegen Paris Saint-Germain in der Champions League Mitleid mit den enttäuschten Heimfans.
"Das tut weh. Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen. Sie waren unglaublich", sagte der Doppeltorschütze nach der demütigenden Pleite.
Beim bevorstehenden Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg hofft er wieder auf die Unterstützung der Anhänger: "Wir brauchen sie am Sonntag, um wieder einen Schritt nach vorne zu machen."
Die Enttäuschung sitzt tief beim 28-jährigen Spanier: "Es wird eine harte Nacht werden. Das Ergebnis ist hart, wir müssen uns als Team noch stark verbessern. Wir haben viel Potenzial."
Auch Trainer Kasper Hjulmand (53) stand nach seiner ersten Niederlage als Werkself-Coach merklich unter dem Eindruck des bitteren Resultats: "Wir fühlen viel Schmerz gerade. Das sind große Zahlen. Wir sind verletzt. Wir müssen das abschütteln und nach vorne schauen."
Bayer-Coach Kasper Hjulmand bedankt sich bei den Zuschauern
Zugleich bedankte sich auch der Däne bei den Zuschauern: "Unsere Fans waren unglaublich. Ich hoffe, wir können ihnen am Sonntag etwas zurückgeben.
Bayer-Sportchef Simon Rolfes (43) betonte: "Das Ergebnis tut richtig weh. Aber ich glaube schon, das haben die Jungs immer gezeigt, dass sie daraus lernen und daran wachsen können, und so werden wir da auch rangehen."
Tabelle UEFA Champions League
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|Liverpool FC
|8
|17:5
|21
|2
|FC Barcelona
|8
|28:13
|19
|3
|Arsenal FC
|8
|16:3
|19
|4
|FC Internazionale Milano
|8
|11:1
|19
|5
|Club Atlético de Madrid
|8
|20:12
|18
|6
|Bayer 04 Leverkusen
|8
|15:7
|16
|7
|Lille OSC
|8
|17:10
|16
|8
|Aston Villa FC
|8
|13:6
|16
|9
|Atalanta BC
|8
|20:6
|15
|10
|Borussia Dortmund
|8
|22:12
|15
|11
|Real Madrid CF
|8
|20:12
|15
|12
|FC Bayern München
|8
|20:12
|15
|13
|AC Milan
|8
|14:11
|15
|14
|PSV
|8
|16:12
|14
|15
|Paris Saint-Germain FC
|8
|14:9
|13
|16
|Sport Lisboa e Benfica
|8
|16:12
|13
|17
|AS Monaco FC
|8
|13:13
|13
|18
|Stade Brestois 29
|8
|10:11
|13
|19
|Feyenoord Rotterdam
|8
|18:21
|13
|20
|Juventus FC
|8
|9:7
|12
|21
|Celtic FC
|8
|13:14
|12
|22
|Manchester City FC
|8
|18:14
|11
|23
|Sporting Clube de Portugal
|8
|13:12
|11
|24
|Club Brugge KV
|8
|7:11
|11
|25
|GNK Dinamo Zagreb
|8
|12:19
|11
|26
|VfB Stuttgart
|8
|13:17
|10
|27
|FK Shakhtar Donetsk
|8
|8:16
|7
|28
|Bologna FC 1909
|8
|4:9
|6
|29
|FK Crvena Zvezda
|8
|13:22
|6
|30
|SK Sturm Graz
|8
|5:14
|6
|31
|AC Sparta Praha
|8
|7:21
|4
|32
|RB Leipzig
|8
|8:15
|3
|33
|Girona FC
|8
|5:13
|3
|34
|FC Red Bull Salzburg
|8
|5:27
|3
|35
|ŠK Slovan Bratislava
|8
|7:27
|0
|36
|BSC Young Boys
|8
|3:24
|0
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa
