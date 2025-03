Nach Bayern-Klatsche: Hier sieht Leverkusen-Coach die besten Chancen auf einen Titel

Bayer-Trainer Xabi Alonso (43) sieht die größten Chancen im DFB-Pokal. © Sven Hoppe/dpa

"Wir müssen professionell sein und nicht über Dienstag nachdenken. Erst mal kommt Bremen. Die beste Vorbereitung, um ein gutes Spiel zu machen, ist ein gutes Gefühl zu haben nach der Niederlage am Mittwoch", sagte Alonso vor dem Bundesligaspiel am Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky).

"Wir wollen jeden Wettbewerb sehr ernst nehmen und jetzt steht als Nächstes die Bundesliga auf dem Programm. Wir sind in einer Position, wo noch viel passieren kann und alles offen ist", betonte der Spanier mit Blick auf zehn noch verbleibende Spiele in der Fußball-Bundesliga.

Den Tabellenzweiten trennen derzeit acht Punkte vom Spitzenreiter Bayern München. Der Vorsprung auf den Dritten Eintracht Frankfurt beträgt elf Zähler.

Auf die Frage, wo er die größten Chancen auf Erfolge sehe, sagte Alonso: "Am einfachsten im Pokal. In der Bundesliga und in der Champions League brauchen wir große Comebacks. Aber wenn wir eine Chance haben, kämpfen wir dafür.