Nach perfektem Saisonstart: Mausert sich Bayer 04 zum Bayern-Jäger Nummer eins?

Leverkusen - Mit einem ungefährdeten 3:0 hat sich Bayer 04 am gestrigen Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach den zweiten Dreier der Saison gekrallt. Hat die Werkself unter Xabi Alonso (41) womöglich das Zeug, um den Rekordmeister zu jagen?

Mit 6:2 Toren und der maximalen Punkteausbeute steht der Vorjahres-Halbfinalist der Europa League aktuell auf Rang zwei - hinter Union Berlin. Das könnte sich am heutigen Sonntag allerdings ändern. Vorausgesetzt ist ein Sieg des Rekordmeisters um Star-Stürmer Harry Kane (30) gegen die Fuggerstädter des FC Augsburg.

Nicht erst seit dem 3:2-Auftaktsieg in der Vorwoche gegen RB dürften Fans und Experten die Leverkusener in puncto Meisterschaft auf dem Zettel haben.

Fakt ist: Die Konkurrenz aus Leipzig und Dortmund hat an den ersten beiden Spieltagen jeweils einmal Federn gelassen.

Xabi Alonso (l.) übernahm die Werkself am neunten Spieltag der Saison 2022/23 - gelingt in diesem Jahr die CL-Qualifikation? © Federico Gambarini/dpa

Kann Bayer 04 auch am kommenden Samstag gegen Aufsteiger Darmstadt 98 siegen, wartet nach der Länderspielpause das Spitzenspiel in der Allianz Arena!

Davon will Welt- und Europameister Alonso derzeit aber noch gar nichts wissen. "Ich denke nur an Darmstadt", so der 41-Jährige nach dem fulminanten Auswärtserfolg bei den Fohlen.

Gute Erinnerungen wird man unterm Bayer-Kreuz an das vergangene Duell gegen die Bayern mit Sicherheit haben. Im letzten Spiel unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann (36) ging der Rekordmeister nach zwei Elfmetern durch Weltmeister Exequiel Palacios (24) mit 1:2 als Verlierer vom Platz.

Folgt in zwei Wochen schon die nächste faustdicke Überraschung?