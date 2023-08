Nächster Transfer-Knaller in Köpenick: Union Berlin schnappt sich Volland!

Zuletzt war Kevin Volland (31) drei Jahre bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1 aktiv. © VALERY HACHE / AFP

Der 15-fache DFB-Kicker ist nach Robin Gosens (29) bereits der zweite Hochkaräter, der innerhalb kürzester Zeit in Köpenick aufschlägt.

Über die Vertragslänge machten die Hauptstädter derweil keine Angaben, dem Vernehmen nach fließen für die Dienste des früheren Leverkuseners vier Millionen Euro ins Fürstentum Monaco. Die Ablöse soll sich durch Boni auf bis zu 5,5 Millionen Euro erhöhen können.

"Wir haben in jedem der Gespräche mit Kevin gespürt, wie sehr er zurück nach Deutschland und in die Bundesliga wollte. Seine Qualitäten vor dem Tor hat er in all den Jahren national und international unter Beweis gestellt. Wir freuen uns auf diesen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler", erklärte Union-Manager Oliver Ruhnert (51).

Volland selbst zeigte sich ob seiner Rückkehr in die deutsche Beletage begeistert: "Ich bin in der Bundesliga aufgewachsen und habe sie nie aus den Augen verloren. Dass ich nun hier bei Union weiterhin die Chance bekomme, auf höchstem Niveau zu spielen, freut mich sehr."

Und er fügte an: "Der Verein und die Mannschaft haben viel vor in der kommenden Zeit, ich will mein Bestes geben, um meinen Teil dazu beizutragen."