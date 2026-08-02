Landsmann wird wohl Nachfolger: Spanier soll Grimaldo bei Bayer 04 ersetzen
Von Jana Glose
Leverkusen - Bayer Leverkusen steht offenbar vor der Verpflichtung von Miguel Gutierrez (25) als Ersatz für Alejandro Grimaldo (30).
Der spanische Linksverteidiger soll laut übereinstimmenden Medienberichten von der SSC Neapel zur Werkself wechseln und einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.
"Es ist nah", sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes (44) laut "Bild" am Sonntag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im thüringischen Blankenhain zum bevorstehenden Vollzug.
Auch der Pay-TV-Sender Sky berichtet von einer Einigung. Demnach zahlt Leverkusen rund 30 Millionen Euro für den 25-Jährigen.
Grimaldo hatte den Verein nach der Saison für dem Vernehmen nach etwa 25 Millionen Euro verlassen und war zu Atlético Madrid gewechselt.
Gutierrez kam 2025 von Girona nach Neapel und absolvierte in der vergangenen Spielzeit 36 Pflichtspieleinsätze mit einem Tor und einer Vorlage.
Titelfoto: Joan Monfort/AP/dpa