Landsmann wird wohl Nachfolger: Spanier soll Grimaldo bei Bayer 04 ersetzen

Leverkusen - Bayer Leverkusen steht offenbar vor der Verpflichtung von Miguel Gutierrez (25) als Ersatz für Alejandro Grimaldo (30).

Miguel Gutierrez (25) steht kurz vor einem Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen. © Joan Monfort/AP/dpa

Der spanische Linksverteidiger soll laut übereinstimmenden Medienberichten von der SSC Neapel zur Werkself wechseln und einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

"Es ist nah", sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes (44) laut "Bild" am Sonntag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im thüringischen Blankenhain zum bevorstehenden Vollzug.

Auch der Pay-TV-Sender Sky berichtet von einer Einigung. Demnach zahlt Leverkusen rund 30 Millionen Euro für den 25-Jährigen.

Grimaldo hatte den Verein nach der Saison für dem Vernehmen nach etwa 25 Millionen Euro verlassen und war zu Atlético Madrid gewechselt.