Poker um Bayer-Stürmer Florian Wirtz: Diese vier Klubs sollen an ihm dran sein

Leverkusen - Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz (21) zeigt beim amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen weiter Spitzenleistungen. Nicht erst seit diesem Jahr ist das Interesse an dem noch blutjungen Stürmer-Talent groß. Angeblich sollen noch vier Klubs im Rennen um einen möglichen Wechsel sein.

Gilt nach wie vor als heiß begehrt bei den Spitzenklubs in Europa: Bayer-Stürmer Florian Wirtz (21) könnte schon bald für viel Geld woanders anheuern. © Federico Gambarini/dpa

Das berichtet die Sport-Bild und nennt in diesem Zusammenhang die Vereine Real Madrid, Manchester City, den FC Arsenal und den FC Bayern München als mögliche Abnehmer für den 21-Jährigen.



Andere Klubs wie der FC Barcelona, oder auch Paris St. Germain sollen dagegen nur noch Außenseiterchancen auf eine Verpflichtung haben. Ein Knackpunkt: Die hohe Ablösesumme: 150 Millionen Euro soll Wirtz bei einem Vereinswechsel angeblich kosten.

Diese Summe will jedoch auch der deutsche Top-Interessent FC Bayern nicht zahlen. Bayern-Altpräsident Uli Hoeneß (72) hatte im Juli bereits gesagt, man sei bereit ähnlich wie für Harry Kane (31) rund 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Hoeneß würde Wirtz zumindest gerne beim FC Bayern spielen sehen.

Ob es dazu tatsächlich kommt, steht aber in den Sternen, nicht nur wegen des Geldes. In Leverkusen besitzt Wirtz einen Vertrag bis 2027. Sein Vater und Berater Hans Wirtz hatte im April dieses Jahres gegenüber dem Kölner Stadt Anzeiger gesagt: "Dass das ungefähr die Zeitspanne sein wird, die er noch in Leverkusen verbringen wird."

Ausgeschlossen ist ein vorzeitiger Wechsel dadurch natürlich nicht. Vor allem, sollte sein langjähriger Förderer und derzeitiger Trainer Xabi Alonso (42) Leverkusen demnächst für eine neue Herausforderung verlassen.