Endlich offiziell: Harry Kane ist Spieler des FC Bayern München!

Transfer-Coup in der Bundesliga: Der FC Bayern hat Harry Kane von den Tottenham Hotpur verpflichtet.

Von Friederike Hauer

München - Damit ist der Transfer-Krimi beendet: Stürmer-Star Harry Kane (30) wechselt offiziell von Tottenham Hotspur zum FC Bayern.

Harry Kane (30) wird ab sofort für den FC Bayern spielen. © Steven Paston/PA Wire/dpa "Servus and a warm welcome, Harry Kane", bestätigten die Bayern am Samstag den Transfer. "Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft spielt ab sofort für den FC Bayern." "Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können", sagte der Spieler in der Vereinsmitteilung. "Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein." Bayern-Vorstand Jan-Christian Dreesen (55) sagte: "Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird." Der Angreifer sei "von Beginn an unser absoluter Wunschspieler" gewesen, "der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Clubs passt". FC Bayern München FC Bayern und Tottenham über Kane-Wechsel einig: Doch jetzt zögert offenbar der Stürmerstar! Auf Twitter veröffentlichte der Verein ein Foto mit Kane im Trikot mit der Nummer Neun. Damit soll er schon im Supercup gegen RB Leipzig an diesem Samstag spielberechtigt sein. "Ich werde aller Voraussicht nach gleich beim Supercup dabei sein und hoffentlich auch zum Einsatz kommen können", kündigte der 30-Jährige in einem Vereinsvideo an. "Ich werde einfach versuchen, mich schnellstmöglich gut einzufinden."

Neue Nummer Neun: Harry Kane unterschreibt Vertrag bis 2027 beim FC Bayern

Fans hatten den Wechsel des Stars intensiv verfolgt und Kane bereits am Freitagabend in München willkommen geheißen. Zuvor hatten zweitweise mehr als 24.000 Menschen seinen Flug nach München im Internet bei "flightradar24" verfolgt. Kane absolvierte einen Teil des Medizinchecks in einem Krankenhaus und war dann am Freitagabend auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße eingetroffen. Er ist der erste Bundesliga-Zugang, für den eine Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro gezahlt wurden. Kane selbst soll darüber hinaus mehr als 25 Millionen pro Jahr verdienen und bekam einen Vierjahresvertrag bei den Münchnern.

"Zeit zu gehen": Harry Kane verabschiedet sich von Tottenham-Fans

Derweil verabschiedete sich Kane mit emotionalen Worten von den Fans seines bisherigen Vereins Tottenham Hotspur. "Ich wollte der Erste sein, der euch Tottenham-Fans mitteilt, dass ich den Verein heute verlassen werde", sagte der englische Fußballstar in einem am Samstag auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Video. Der Abschied sei sehr emotional für ihn und er sei traurig, den Club zu verlassen, bei dem er fast 20 Jahre seines Lebens verbracht habe - "vom 11-jährigen Jungen bis zum 30-jährigen Mann", wie er sagte.