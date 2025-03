Rabenschwarzer Tag für Bayer: Werkself geht gegen Werder baden - und verliert Wirtz

Die Sorge um Nationalspieler Florian Wirtz bei Bayer 04 Leverkusen ist groß. © Federico Gambarini/dpa

Dabei hatte Erfolgscoach Xabi Alonso nach dem 0:3-Debakel gegen Rekordmeister Bayern München unter der Woche zunächst sogar in weiser Voraussicht auf seinen Spielmacher verzichtet, um ihn zu schonen.

Die wohlverdiente Pause war für den 21-Jährigen dann aber früher beendet, als zunächst gehofft. Schon zu Beginn der zweiten Halbzeit musste der Nationalspieler seine Schuhe schnüren und wurde für den glücklosen Winter-Neuzugang Emiliano Buendía eingewechselt.

Die Mission war klar: Wirtz sollte dem Spiel des Double-Siegers die an diesem Nachmittag fehlende Dominanz und Zielstrebigkeit zurückbringen und dabei helfen, die dichten Abwehrreihen des mit fünf Niederlagen in Serie tief in der Krise steckenden Nord-Klubs zu überwinden.

Nach nicht einmal zehn Minuten musste Alonso dann aber erneut umplanen: Ex-Bayer-Profi Mitchell Weiser traf Wirtz nach einem Zweikampf unglücklich und ungewollt am Sprunggelenk, woraufhin der 21-Jährige unter großen Schmerzen ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Alejandro Grimaldo in die Partie (58.).

Wie schwer seine Verletzung ist und ob der Zehner am Dienstag im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen die Bayern wieder auf dem Rasen stehen kann, ist noch unklar.