Selbstaufgabe in Leverkusen: Bayer hakt Meistertitel ab und hadert mit Saisonverlauf

Hamburg/Leverkusen - Die Verantwortlichen und Spieler von Bayer Leverkusen gaben sich keinen Illusionen hin. Nach dem 1:1 beim Aufsteiger FC St. Pauli hakten sie die Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga mehr oder weniger klar ab.

Mit dem 1:1 beim FC St. Pauli haben Bayer Leverkusen und Trainer Xabi Alonso (43) wohl die letzte Chance auf die Titelverteidigung verspielt. © Christian Charisius/dpa

Vier Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand des Noch-Meisters auf den Tabellenführer FC Bayern München nun acht Punkte. Dazu kommt eine um 29 Treffer bessere Tordifferenz der Münchener.

Am deutlichsten wurde Torschütze Patrik Schick (29) beim Streamingdienst DAZN. "Wir müssen ehrlich sein: Die Chance ist weg", sagte der Tscheche, der mit seinem 18. Saisontor seine Mannschaft am Hamburger Millerntor in Führung gebracht hatte.

Auch sein Trainer blieb realistisch. "Klar, mathematisch ist es noch nicht vorbei", sagte Xabi Alonso (43). "Aber wir wissen, es sind nur noch wenig Chancen." Die Saison sei aber nicht vorbei, mahnte der Spanier an. "Wir müssen Profis bleiben, uns wie immer auf jedes Spiel vorbereiten."

Die Partie gegen den FC St. Pauli war beinahe eine Kopie der vergangenen Spiele der Leverkusener. Wenig Energie und noch weniger Kreativität - vom rauschhaften Bayer-Fußball der vergangenen Saison mit dem Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal ist derzeit nichts zu sehen.

"In der vergangenen Saison haben wir solche Spiele gewonnen", ärgerte sich Kapitän und Torwart Lukas Hradecky (35). "Wir haben zu oft Unentschieden gespielt."