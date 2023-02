Sieg nach Elfmeterkrimi: Bayer Leverkusen erreicht das Europa-League-Achtelfinale!

Monaco - Mit einem Elfmeterkrimi hat Bayer 04 Leverkusen die Hoffnungen auf seine letzte Titelchance am Leben gehalten und ist ins Achtelfinale der Europa League eingezogen!

Bayer Leverkusens Exequiel Palacios bejubelt seinen Treffer zum 2:1 - der Argentinier und der Rest der Werkself haben das Europa-League-Achtelfinale erreicht! © Federico Gambarini/dpa

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso setzte sich im Zwischenrunden-Rückspiel bei der AS Monaco mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Nach Verlängerung hatte es 3:2 (3:2, 2:1) gestanden. Im wilden Hinspiel vor einer Woche hatte sich Bayer noch mit 2:3 geschlagen geben müssen.

Der überragende Florian Wirtz (13.) brachte die Werkself verdient in Führung. Nachdem Wissam Ben Yedder (19.) per Foulelfmeter ausgeglichen hatte, stellte Exequiel Palacios (21.) den Vorsprung wieder her. Amine Adli (58.) erhöhte.

Nach dem Anschlusstor durch den eingewechselten Breel Embolo (84.) sorgte Moussa Diaby mit dem entscheidenden Elfmeter für das Happy End. Der Achtelfinalgegner der Werkself wird bei der Auslosung am Freitag (13 Uhr) in Nyon ermittelt.

Leverkusen kam im Stade Louis II sehr gut in die Partie. Mitchel Bakker traf mit der ersten Aktion das Außennetz (2.). Nachdem Ben Yedder auf der Gegenseite knapp verfehlt hatte, prüften Exequiel Palacios (10.) und Amine Adli (11.) Bayern-Leihgabe Alexander Nübel.