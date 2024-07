Spektakulärer Transfercoup? Leverkusen soll mit Ex-Liverpool-Star verhandeln

Hatten beim FC Liverpool eine äußerst erfolgreiche Zeit: Jürgen Klopp (57) und Joel Matip (32). © Dave Thompson/Press Association/dpa

Matips Vertrag war nach insgesamt acht Jahren an der Anfield Road nicht verlängert worden, er wäre also ablösefrei zu haben. Der 32-jährige Ex-Nationalspieler Kameruns hat dort eine äußerst erfolgreiche Zeit hinter sich: Mit den Reds wurde er unter anderem englischer Meister und Champions-League-Sieger.

In der abgelaufenen Saison fehlte Matip jedoch seit Anfang Dezember wegen eines Kreuzbandrisses. In Leverkusen müsste der ehemalige Schalker also erst behutsam wieder ans Wettkampf-Level herangeführt werden.

Abgesehen von einem vermutlich ordentlichen Trainingsrückstand, sind die Qualitäten und die Erfahrung des 1,95 Meter großen Abwehrspielers unbestritten.

Unter Trainer Xabi Alonso (42) könnte Matip vor allem die jüngeren Kollegen in der Verteidigung führen.