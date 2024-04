Star-Stürmer verrät Geheimrezept! Darum ist Bayer Leverkusen so erfolgreich

Insgesamt 20 Scorerpunkte in nur 19 Bundesliga-Einsätzen hat Torjäger Victor Boniface (23, v.) bisher zur Leverkusener Fabel-Saison beigetragen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Elf Tore und neun Vorlagen allein im deutschen Oberhaus hat der Stürmer bereits zur Leverkusener Fabel-Saison beigetragen - und das, obwohl eine langwierige Adduktoren-Verletzung ihn wochenlang außer Gefecht setzte.

Dass der nigerianische Nationalstürmer so beim frischgebackenen Bundesliga-Meister einschlagen würde, dürften nicht alle Expertinnen und Experten so vorausgesagt haben. Einer aber hat immer an den 23-Jährigen, der im Sommer für rund 20 Millionen Euro an den Rhein wechselte, geglaubt: Erfolgstrainer Xabi Alonso (42).

Angesprochen auf den Spanier gerät Boniface regelrecht ins Schwärmen - insbesondere eine Sache hat es dem Stürmer dabei angetan, wie er im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) verrät: "Stellen Sie sich vor, Sie trainieren und Ihr Trainer macht es besser als Sie."

Was er damit meint, ist klar: Xabi Alonso ist trotz Karriereende noch immer ein begnadeter Kicker - und trotz seiner 42 Jahre topfit!