Top-Klub macht Ernst: Verliert Bayer seinen Mittelfeld-Star zum Schnäppchenpreis?

Leverkusen - Der aktuell kriselnden Werkself droht der Blitz-Abgang ihres unangefochtenen Leaders. Muss Bayer 04 diesen Aleix Garcia (28) am Ende für kleines Geld ziehen lassen?

Wechselt Aleix Garcia (r.) noch im Winter zu Atlético Madrid? © Nick Potts/PA Wire/dpa

Seit dem Antritt von Kasper Hjulmand (53) ist er DER Dreh- und Angelpunkt im Bayer-Mittelfeld: Aleix Garcia. Jetzt steht der Spanier aber womöglich vor einer richtungweisenden Entscheidung: bleiben oder wechseln?

Denn laut "AS" soll sich Atlético Madrid intensiv mit einem Transfer des 28-Jährigen beschäftigen - und das noch in diesem Winter. Anders als Sechser Éderson (26) von Atalanta Bergamo - für den die Rojiblancos schätzungsweise 50 Millionen Euro zahlen müssten - wäre Garcia für deutlich weniger Kohle zu ergattern.

Dem Bericht zufolge stehen zwischen 20 und 25 Millionen Euro Ablöse im Raum, die Madrid an die Rheinländer überweisen könnten.