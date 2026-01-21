Top-Klub macht Ernst: Verliert Bayer seinen Mittelfeld-Star zum Schnäppchenpreis?
Leverkusen - Der aktuell kriselnden Werkself droht der Blitz-Abgang ihres unangefochtenen Leaders. Muss Bayer 04 diesen Aleix Garcia (28) am Ende für kleines Geld ziehen lassen?
Seit dem Antritt von Kasper Hjulmand (53) ist er DER Dreh- und Angelpunkt im Bayer-Mittelfeld: Aleix Garcia. Jetzt steht der Spanier aber womöglich vor einer richtungweisenden Entscheidung: bleiben oder wechseln?
Denn laut "AS" soll sich Atlético Madrid intensiv mit einem Transfer des 28-Jährigen beschäftigen - und das noch in diesem Winter. Anders als Sechser Éderson (26) von Atalanta Bergamo - für den die Rojiblancos schätzungsweise 50 Millionen Euro zahlen müssten - wäre Garcia für deutlich weniger Kohle zu ergattern.
Dem Bericht zufolge stehen zwischen 20 und 25 Millionen Euro Ablöse im Raum, die Madrid an die Rheinländer überweisen könnten.
Schon vor seinem Wechsel unters Bayer-Kreuz im Sommer 2024 stand Garcia weit oben auf der Einkaufsliste von Atlético Madrid.
Damals konnte allerdings Ex-Trainer Xabi Alonso (43) seine Landsmänner ausstechen und den 28-Jährigen von einem Wechsel nach Leverkusen überzeugen - für 18 Millionen Euro.
