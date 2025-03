Top-Star will weg! Verlässt er Bayer 04 schon in diesem Sommer für Millionen-Summe?

Mit 40 Millionen Euro Marktwert ist Grimaldo aktuell der fünftteuerste Spieler im Kader von Xabi Alonso (43) - dürfte dem Klub bei einem Wechsel also ordentlich Kohle in die Kasse spülen.

"Ja, das ist ein Ziel, das ich habe. Ich habe es ganz klar im Kopf, auch der Verein weiß es. Ich möchte mittel- und kurzfristig nach Spanien zurückkehren, und ich möchte die Erfahrung machen, in Spanien zu leben, denn schließlich ist es mein Land." Das plaudert der 29-Jährige in einem Interview mit " El Periódico de España " aus.

Die gemeinsamen Tage von Florian Wirtz und Grimaldo unterm Bayer-Kreuz sind wohl gezählt. © Federico Gambarini/dpa

Nachdem Ende des Vorjahres schon davon gesprochen wurde, dass der 29-Jährige seinem Coach zu Real Madrid folgen könnte, träumt der Linksverteidiger nun von seinem Herzens- und Ausbildungsverein.

"Das ist eine Entscheidung, die nur er treffen kann. Was mich betrifft, so bin ich in La Masia aufgewachsen, es ist der Verein, in dem ich als Spieler und als Mensch groß geworden bin, und es ist der Verein, für den ich schon als Kind spielen wollte."

Heißt im Klartext: Der FC Barcelona ist in der Poleposition. Sollte sich der spanische Tabellenführer aber nicht melden, wäre der Standard-Spezialist auch nicht von einem Transfer zu den Königlichen oder Stadt-Rivale Atlético Madrid abgeneigt. "Das ist etwas, worauf ich nicht eingehen möchte, denn Fußball ist ein sehr kompliziertes Spiel und man weiß nie, was passieren kann."

In der Bundesliga kämpft der Fanliebling bei sechs Punkten Rückstand auf München noch um die Titelverteidigung. Nach den sieben verbliebenen Spielen dürfte der Transfer-Poker wohl erst so richtig losgehen.