Trainer-Schock in Leverkusen! Xabi Alonso soll im Sommer diesen Top-Klub übernehmen

In diesem Sommer wurde der Kader ordentlich aufgewertet, Alonso macht eine hervorragende Arbeit und hat wesentlichen Anteil daran, dass sich die Werkself aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Bundesliga wiederfindet.

Im vergangenen Oktober übernahm der Mann, der nach fünf Jahren in Madrid im Sommer 2014 zum FC Bayern München gewechselt war und dort 2017 seine Karriere beendete, Bayer Leverkusen.

Der Spanier (l.) bestritt 236 Pflichtspiele für Real Madrid, erzielte dabei sechs Tore und bereitete 31 Treffer vor. © EPA/JUANJO MARTIN

Zwar besitzt der Spanier bei Bayer einen langfristigen Vertrag bis Ende 2016, doch der soll eine Klausel beinhalten, dass Alonso bei einem attraktiven Angebot selbst darüber entscheiden darf, ob er geht oder bleibt.

Pikant, denn wenn die Königlichen rufen, wer sagt da schon "Nein"?! Bei Real ist man schon lange von den Fähigkeiten des jungen Trainers überzeugt, wollte wohl aber erst einmal abwarten, wie sich Alonso entwickelt.

Ein Jahr nach seinem Karriereende in München heuerte er bei Real als Jugendtrainer an, wechselte dann zur zweiten Mannschaft von Real Sociedad, wo er drei Jahre an der Seitenlinie stand.

Seit dem 5. Oktober 2022 ist er der Coach von Leverkusen. Doch wie lange noch? Das Gute an dem Gerücht: Leverkusen hätte ausreichend Zeit, sich jetzt schon darauf vorzubereiten, dass der Trainer geht.

Bitter wäre es angesichts der aktuellen Leistungsentwicklung dennoch, ein gleichwertiger Ersatz ist nicht so leicht zu finden.