Transfer-Hammer bahnt sich an: Bayern soll sich mit Leverkusens Florian Wirtz einig sein

Fraglich sei hingegen noch, wann ein Wirtz-Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt stattfinden könnte. Laut BILD-Bericht gäbe es dazu zwei denkbare Szenarien.

Bayer-Trainer Xabi Alonso (43) hat am Freitag seinen Abgang von der Werkself nach Saisonende verkündet. © Marius Becker/dpa

Entweder kommt der dribbelstarke Offensivspieler noch in diesem Sommer. Dann müssten die Münchener jedoch eine hohe Ablöse an den Rhein überweisen. Dennoch sei das die präferierte Lösung für beide Seiten, heißt es. Dementsprechend soll der Rekordmeister aktuell eine Offerte in Höhe von 100 Millionen Euro vorbereiten, um Wirtz schon jetzt unter Vertrag nehmen zu können.

Sollten sich die Klubs jedoch in diesem Sommer nicht auf eine Ablösesumme einigen können, soll der gebürtige Pulheimer den Bayern versichert haben, ein weiteres Jahr auf den Wunschwechsel warten zu wollen. Durch den dann auslaufenden Vertrag des 22-Jährigen könnte der Preis in diesem Fall gedrückt werden.

Ob die Leverkusen-Bosse angesichts der Drohkulisse aber auch wirklich einknicken werden, darf bezweifelt werden. Immerhin polterte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro (60) zuletzt gegenüber dem Sportinformationsdienst (SID) in Richtung München: "Die Bayern haben sich mit uns nicht in Verbindung gesetzt. Von daher gibt es da kein Angebot der Bayern. Das ist ja wirklich eine Show [...]. Eigentlich gehört sich das nicht."

Darüber hinaus machte der Spanier deutlich, dass er nach wie vor von einem Verbleib seines Superstars ausgeht: "Ich rechne damit, dass er bleibt, ja."